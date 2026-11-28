В Москве после драки на матче "Торпедо" задержали 74 человека Полиция Москвы задержала 74 человека из-за драки на футбольном матче

Москва28 ноя Вести.В Москве сотрудники полиции задержали 74 человека после инцидентов с нарушением общественного порядка на футбольном матче между столичным "Торпедо" и "СКА-Хабаровском". Об этом со ссылкой на столичное управление МВД сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, во время игры на трибунах стадиона вспыхнула потасовка, переросшая в драку с участием более 20 зрителей. Всего на спортивной арене и прилегающей территории полицейские задержали и привлекли к административной ответственности 74 человека.

По факту инцидента проводится проверка.