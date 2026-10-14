Суд в Петербурге арестовал 42 участников массовой драки на детской площадке В Петербурге 42 участников драки на детской площадке арестовали

Москва14 окт Вести.Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 42 участников массовой драки на детской площадке у дома 12 на улице Брянцева. Об этом сообщает в MAX объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что в инстанции рассмотрели 43 дела по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Часть фигурантов признала вину, часть сообщила, что не участвовала в драке. При этом некоторые утверждали, что пытались разнять дерущихся, а некоторые – что просто проходили мимо, а от полицейских попытались убежать из страха. Кто-то заявлял, что не дрался, а только болел за своих.

При этом суд установил, что только один человек действительно просто проходил мимо побоища и никак не участвовал в нем.

42 человека арестованы на сроки от 1 (1 человек) до 8 суток. Преимущественно 5 и 7 говорится в сообщении

В отношении случайного прохожего дело прекращено за отсутствием состава.

На вопрос о причине столь массового конфликта ответы звучали разные: некоторые говорили, что была задета чья-то честь, но чья точно и каким образом, выяснить не удалось; также звучало объяснение, что кто-то из знакомых позвонил и предложил сходить подраться.