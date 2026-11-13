Девять парней устроили драку со стрельбой ночью в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошла ночная драка со стрельбой Девять парней устроили драку со стрельбой ночью в Санкт-Петербурге

Москва13 ноя Вести.Семеро молодых людей устроили ночную драку со стрельбой у станции метро "Садовая" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает управление МВД России по городу в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на четверг, 12 ноября. В полицию сообщили о драке и звуках выстрелов около станции "Садовая". Правоохранители прибыли на место происшествия, но нарушителей там не оказалось.

В итоге участников конфликта нашли и задержали в Выборгском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга. В отдел полиции доставили семерых человек от 18 до 28 лет, из них пятеро – выходцы из северо-кавказских республик.

Еще двое участников конфликта с травматическими ранениями, предположительно от пневматического оружия, в состоянии средней и тяжелой степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).