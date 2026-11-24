Москва24 ноя Вести.В Москве сотрудники Росгвардии отработали алгоритм действий при нападении на бригаду скорой помощи. Заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по ЦАО ГУ Росгвардии по Москве в интервью ИС "Вести" рассказал, что такие учения проводятся регулярно.

В Москве за год 28 медработников оказались в ситуации нападения. Пьяные пациенты, угрозы, ножи - врачам приходится думать не только о лечении, но и о собственной безопасности. На помощь медикам приходит Росгвардия, бойцы которой регулярно отрабатывают задержание агрессивных дебоширов.

В нашей службе нужно постоянно быть готовым к самым разным вызовам, поэтому такие учения проводятся регулярно. Все предусмотреть невозможно, но есть ряд ситуаций, при которых нужно действовать по четкому алгоритму рассказал замначальника Управления вневедомственной охраны по ЦАО

Сами медики уже давно просят приравнять их статус к представителям власти. Тогда и градус ответственности у агрессивных пациентов вырастет, считают в столичном Профсоюзе врачей.