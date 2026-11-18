За трансляцию песен иноагентов без упоминания статуса оштрафовано "Радио День"

В Москве суд оштрафовал "Радио День" за трансляцию песен иноагентов За трансляцию песен иноагентов без упоминания статуса оштрафовано "Радио День"

Москва18 ноя Вести.За трансляцию песен исполнителей, признанных в России иноагентами, без указания их статуса оштрафована радиостанция "Радио День", сообщает ТАСС.

Признать ООО "Радио День" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФ говорится в сообщении

Для юридических лиц наказание по этой статье подразумевает административный штраф в размере от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Суд установил, что в июне в эфире радиостанции без упоминания статуса иноагентов транслировались песни Noize, МС Лигалайз, Влади, Би-2. Эти исполнители признаны иностранными агентами на территории РФ.

Административное правонарушение выявили сотрудники Роскомнадзора при анализе записей эфира с 24 июня по 28 июня.