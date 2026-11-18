Москва18 нояВести.За трансляцию песен исполнителей, признанных в России иноагентами, без указания их статуса оштрафована радиостанция "Радио День", сообщает ТАСС.
Признать ООО "Радио День" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП РФговорится в сообщении
Для юридических лиц наказание по этой статье подразумевает административный штраф в размере от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Суд установил, что в июне в эфире радиостанции без упоминания статуса иноагентов транслировались песни Noize, МС Лигалайз, Влади, Би-2. Эти исполнители признаны иностранными агентами на территории РФ.
Административное правонарушение выявили сотрудники Роскомнадзора при анализе записей эфира с 24 июня по 28 июня.