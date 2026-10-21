В Москве тестируют робота-зарядку для электромобилей В Москве начали тестировать мобильную электрозарядную станцию

Москва21 окт Вести.В Москве началось тестирование мобильной электрозарядной станции. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

В столице уже более 450 ЭЗС проекта "Энергия Москвы" и 4 современных зарядных комплекса. В этом году мы совместно с Росатомом начали тестировать еще одну разработку - мобильную зарядную станцию сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов

Электрозарядная станция расположена на парковке №9080 на Триумфальной площади. На 1-м этапе тестирования станцией будет управлять инженер. В будущем она будет снабжена системой автономного передвижения, уточнил Ликсутов.

Робота-зарядку можно будет вызвать на парковочное место. Зарядная сессия начнется после активации через приложение "Метро Москвы".