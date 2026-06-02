Ветеринары прооперировали йорка Клеопатру и удалили камень весом 500 г

В Москве у йорка удалили камень весом около полукилограмма Ветеринары прооперировали йорка Клеопатру и удалили камень весом 500 г

Москва2 июн Вести.Московские ветеринары провели операцию йоркширскому терьеру по кличке Клеопатра, по итогам которой из мочевого пузыря был извлечен полукилограммовый камень. Об этом сообщает ТАСС.

Операция понадобилась после проведения УЗИ. Уролит занимал весь мочевой пузырь.

Хирург Екатерина Баранова прооперировала 14-летнюю Клеопатру, вес извлеченного уролита поразил врачей – почти 0,5 кг сказано в сообщении

В связи с этим собака стала меньше весить. До оперативного вмешательства ветеринара она весила 4,6 кг, после – 3,6 кг.

Терьер уже восстановился после операции и находится в хорошем состоянии.