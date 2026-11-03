В Мурманске открыли мемориальную доску, посвященную журналисту ВГТРК Корнелюку Посвященную журналисту Корнелюку мемориальную доску открыли в Мурманске

Москва3 ноя Вести.Мемориальная доска, посвященная журналисту Игорю Корнелюку, появилась в Мурманске на фасаде здания регионального филиала ВГТРК. Кадры показала ИС "Вести".

Журналист работал в Мурманске и оттуда отправился в командировку в Донбасс.

[Игорь Корнелюк] умел создавать особую атмосферу на съемочной площадке, потому что для журналиста телевизионного очень важно, чтобы вокруг разговорились люди сказала председатель Мурманского регионального отделения "Союза журналистов России" Светлана Солдатова

17 июня 2014 года журналисты ВГТРК готовили репортаж о попытках жителей поселка Металлист в ЛНР спастись от непрерывных обстрелов боевиков ВСУ. По съемочной группе был открыт прицельный минометный огонь. Корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице. Журналист посмертно награжден орденом Мужества.