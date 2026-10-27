В Нальчике во время тренировки в бассейне "Малика" утонул 19-летний парень В Нальчике 19-летний спортсмен утонул на тренировке в бассейне "Малика"

Москва27 окт Вести.В Нальчике произошла трагедия: 19-летний Амир погиб во время тренировки в бассейне "Малика". Об этом сообщил канал Mash Gor.

Мать молодого человека рассказала, что тренеры не обращали внимание на парня, пока тот находился под водой, около шести минут.

19-летний парень утонул во время тренировки в бассейне "Малика" в Нальчике. Мать погибшего утверждает, что тренеры не замечали его под водой шесть минут говорится в публикации

Амир занимался плаванием с семи лет, последние 12 лет тренировался у одного и того же наставника. В тот день Амиру стало плохо, хотя неделей ранее медкомиссия не нашла у него никаких отклонений. Юноша оказался под водой и провел там порядка шести минут – его заметил один из родителей. Парня вытащили и попытались реанимировать.

Однако скорую помощь вызвали не сразу, а врачей и спасателей в бассейне не оказалось. Спасти Амира не удалось.

Бассейн "Малика" по-прежнему принимает посетителей. Его ссотрудники в разговоре с Mash Gor заявили, что ни о чем не знают и такие вопросы по телефону не обсуждают.