Москва7 октВести.В Адыгее возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребенка во время проведения оздоровительно-физкультурной реабилитации – ребенок захлебнулся в ванной. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.
Трагедия произошла 29 сентября в городе Адыгейск.
Местный житель в ходе проведения оздоровительно-физкультурной реабилитации с мальчиком 2017 года рождения, оставил его в ванной, наполненной водой, в результате чего мальчик утонулговорится в сообщении
СК установил, что мужчина оказывал услуги по медицинской реабилитации, однако профильного образования и соответствующих сертификатов у него нет.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.