В Адыгее мальчик утонул в ванной во время оздоровительной процедуры

Ребенок утонул во время занятия ЛФК в Адыгее В Адыгее мальчик утонул в ванной во время оздоровительной процедуры

Москва7 окт Вести.В Адыгее возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребенка во время проведения оздоровительно-физкультурной реабилитации – ребенок захлебнулся в ванной. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Трагедия произошла 29 сентября в городе Адыгейск.

Местный житель в ходе проведения оздоровительно-физкультурной реабилитации с мальчиком 2017 года рождения, оставил его в ванной, наполненной водой, в результате чего мальчик утонул говорится в сообщении

СК установил, что мужчина оказывал услуги по медицинской реабилитации, однако профильного образования и соответствующих сертификатов у него нет.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.