В Махачкале подросток умер в ванной с газовым водонагревателем

Подросток скончался в ванной с газовым водонагревателем в Махачкале В Махачкале подросток умер в ванной с газовым водонагревателем

Москва28 ноя Вести.В Махачкале проводится проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего, сообщает прокуратура Дагестана в Telegram-канале.

Трагедия произошла ночью 27 ноября в частном доме в поселке Шамхал-Термен.

16-летний подросток скончался в ванной комнате, в которой был установлен газовый водонагреватель говорится в публикации

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

По ее итогам рассмотрят вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Причинение смерти по неосторожности", находится на контроле прокуратуры.