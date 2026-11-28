Москва28 нояВести.В Махачкале проводится проверка в связи с гибелью несовершеннолетнего, сообщает прокуратура Дагестана в Telegram-канале.
Трагедия произошла ночью 27 ноября в частном доме в поселке Шамхал-Термен.
16-летний подросток скончался в ванной комнате, в которой был установлен газовый водонагревательговорится в публикации
В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.
По ее итогам рассмотрят вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.
Уголовное дело, возбужденное по статье "Причинение смерти по неосторожности", находится на контроле прокуратуры.