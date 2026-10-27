СК: возбуждено дело после гибели 19-летнего парня с аутизмом в бассейне Нальчика

Уголовное дело возбудили после смерти юноши с аутизмом в бассейне Нальчика СК: возбуждено дело после гибели 19-летнего парня с аутизмом в бассейне Нальчика

Москва27 окт Вести.В Нальчике в отношении тренера по плаванию возбудили уголовное дело после смерти 19-летнего юноши в одном из местных бассейнов.

Трагедия произошла еще 19 октября.

Как сообщили в Telegram-канале пресс-службы регионального СУ СК РФ, молодому человеку с пяти лет был поставлен диагноз аутизм. Он занимался рисованием, в городе прошло несколько его благотворительных выставок.

По информации ведомства, подозреваемый во время тренировки не "обеспечил визуальный контроль и безопасное оказание услуг", в результате чего потерпевший утонул.

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п."в", ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека) сказано в сообщении

Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.