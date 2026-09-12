В некоторых муниципалитетах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность В нескольких муниципалитетах Краснодарского края объявлена опасность БПЛА

Москва12 сен Вести.В нескольких муниципалитетах Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский муниципальный округ, Ейский, Щербиновский, Белоглинский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, Каневской, Крыловский, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Староминский, Тбилисский, Тихорецкий, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский районы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 11 сентября до 8.00 мск 12 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.