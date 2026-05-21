Виновные в смертельном ДТП с детской хоккейной командой осуждены в Невьянске

Москва21 мая Вести.В Невьянске вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли 4 человека, а два воспитанника детской хоккейной команды получили тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

29 января 2024 года автобус перевозил из Челябинска в Новоуральск 16 детей из детской хоккейной команды МАУ ДО "Спортивная школа олимпийского резерва" Новоуральского городского округа и их тренера.

Из-за того, что перед рейсом не осмотрели автобус, он отправился в рейс с технической неисправностью шин. По пути лопнуло переднее левое колесо, и водитель не справился с управлением. Автобус столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем, а затем, съехав с дороги, врезался в дерево. В результате ДТП, скончались четыре человека – тренер команды и три человека из встречного автомобиля. Кроме того, два ребенка из хоккейной команды были тяжело ранены.

Суд признал виновными индивидуального предпринимателя Евгения Лобова, занимавшегося оказанием услуг по перевозке людей, а также работавших у него механика Максима Адиева и водителя автобуса Игоря Миненко.

Не был организован надлежащий предрейсовый осмотр транспортного средства, а лицо, ответственное за техническое состояние транспортных средств, допустило выпуск в эксплуатацию автобуса, имевшего техническую неисправность шин говорится в сообщении прокуратуры

Фигурантам дела назначено наказание от двух до четырех лет лишения свободы. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда.