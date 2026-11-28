Жителей городка в Нидерландах встревожило участие Destinus в ударах по РФ

В Нидерландах обеспокоены участием местной компании Destinus в ударах по Крыму Жителей городка в Нидерландах встревожило участие Destinus в ударах по РФ

Москва28 ноя Вести.Жители города Хенгело в Нидерландах, где расположена штаб-квартира предприятия Destinus, обеспокоены вопросами безопасности из-за того, что ракеты компании использовались при ударах ВСУ по Крыму, следует из данных на сайте мэрии Хенгело.

Ранее Destinus проинформировала в соцсетях, что ее дроны и ракеты Ruta применялись при атаках по Крымскому мосту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это сообщение саморазоблачением, которое разделило общественное мнение в Нидерландах.

На сайте мэрии Хенгело опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы о Destinus.

Мы видим, что у жителей и владельцев бизнеса возникают вопросы по поводу заявлений Destinus, особенно у тех, кто живет или работает рядом с Destinus. Мы серьезно относимся к этим опасениям цитируются в сообщении слова мэра Сандера Шельберга

В мэрии отметили, что национальные и международные угрозы отслеживают службы безопасности и правительство.

Мы понимаем, что эта ситуация может вызвать вопросы или опасения… Ситуация с Destinus постоянно отслеживается и обсуждается с заинтересованными организациями. Новые события и информация принимаются во внимание проинформировала мэрия

Ранее посольство России в Нидерландах заявило, что рассчитывает на объяснения от Гааги в связи с данными, что нидерландский производитель вооружений Destinus помогал украинским боевикам запускать ударные беспилотники по целям на российской территории.