В Нижнекамске сохраняется режим беспилотной опасности В Нижнекамске продолжает действовать режим беспилотной опасности

Москва9 сен Вести.В Нижнекамске отменили угрозу атаки БПЛА, однако продолжает действовать режим беспилотной опасности. Об этом заявил мэр города Радмир Беляев.

Угроза атаки БПЛА снята, однако режим беспилотной опасности сохраняется! Просим вас не терять бдительность и следить за официальными сообщениями написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранним утром 9 сентября Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы на фоне объявленной в Татарстане беспилотной опасности.

7 сентября российские военнослужащие успешно отразили массированную атаку на Нижнекамск.