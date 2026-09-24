Девушка с молотом разбила несколько машин в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде девушка с кувалдой разгромила несколько машин Девушка с молотом разбила несколько машин в Нижнем Новгороде

Москва24 сен Вести.В Нижнем Новгороде девушка с огромным молотом разгромила несколько припаркованных автомобилей, очевидцы вызвали на место оперативные службы, пишет Telegram-канал "Нижний Новгород".

Инцидент произошел на проспекте Ленина днем 24 сентября.

На проспекте Ленина, недалеко от "Муравья", бегает девушка с огромным молотом в руке и громит припаркованные автомобили сказано в публикации

На опубликованных кадрах видно, как девушка переходит от автомобиля к автомобилю и бьет большим молотом по окнам иномарок. Мотивы ее поступка пока не известны.