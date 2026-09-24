В Нижнем Новгороде задержали девушку, разбившую кувалдой несколько машин

Полиция задержала в Нижнем Новгороде девушку, громившую машины кувалдой В Нижнем Новгороде задержали девушку, разбившую кувалдой несколько машин

Москва24 сен Вести.Полицейские в Нижнем Новгороде задержали девушку, которая разбила кувалдой несколько припаркованных автомобилей.

Инцидент произошел днем 24 сентября. На опубликованном видео девушка с криками разбивала стекла и оставляла вмятины на чужих автомобилях.

Сотрудники полиции оперативно установили участницу инцидента на пр. Ленина г. Н. Новгорода. Нижегородка 1986 г.р. наносила повреждения припаркованным автомобилям. Женщина находится в отделе полиции сказано в сообщении

Отмечается, что в ближайшее время ее передадут медицинским работникам для оказания ей необходимой помощи.