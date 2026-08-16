В Воронеже иностранец умышленно повредил припаркованные автомашины, он задержан

В Воронеже за повреждение автомобилей задержан иностранец В Воронеже иностранец умышленно повредил припаркованные автомашины, он задержан

Москва16 авг Вести.В Воронеже полицейские задержали 34-летнего гражданина одной из республик Средней Азии, повредившего припаркованные автомобили. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Воронежской области.

По предварительной информации, в ночь на 16 августа злоумышленник повредил несколько припаркованных машин в ЖК “Дельфин“.

В отношении мужчины проводится процессуальная проверка по факту умышленного повреждения имущества, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ говорится в сообщении

Также выяснилось, что задержанный нарушил миграционное законодательство, составлен протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Также мужчину проверят на наличие наркотического опьянения. Будет рассмотрен вопрос о его выдворении с территории РФ.