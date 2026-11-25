Москва25 нояВести.Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова сообщила, что в результате атаки БПЛА в городе оказались обесточены 70 домов, детские сады, школы и медицинское учреждение. Она написала об этом в MAX.
Сегодня ночью силами ПВО и мобильных огневых групп была отражена массированная атака БПЛА… Произошел сбой на высоковольтных линиях. Без света остаются 70 многоквартирных домов, четыре школы, два детских сада и одно медицинское учреждениеговорится в сообщении
Каткова добавила, что все службы работают в усиленном режиме. Медицинское учреждение подключили к резервным источникам, на остальных объектах устанавливают генераторы.