Москва2 ноя Вести.В школах и детских садах Кстовского района Нижнего Новгорода 2 ноября объявлен выходным из-за работ по восстановлению теплоснабжения. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр добавил, что коммунальщики продолжают работы по восстановлению нормативных параметров теплоснабжения.

Вчера при запуске системы была обнаружена утечка теплоносителя, которую, по поступающей мне информации, к этому часу уже устранили. Пока помещения прогреваются, приняли решение сделать 2 ноября в детских садах и школах Кстовского района выходным днем