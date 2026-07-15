Тело провалившейся под лед девочки нашли спустя пять месяцев

В Новосибирске нашли тело пропавшей в феврале девочки Тело провалившейся под лед девочки нашли спустя пять месяцев

Москва15 июл Вести.В Новосибирске только летом удалось найти тело 8-летней девочки, которая в феврале провалилась под лед на реке Обь в районе микрорайона "Ясный берег". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Сергея Кудинова.

Девочку нашли буквально две недели назад… Нашли ниже по течению в районе Кудряшей приводятся в сообщении слова Кудинова

Девочка гуляла вдоль реки без присмотра и, предположительно, провалилась в полынью.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.