В Новосибирске соседи замуровали женщину в собственной квартире Спасатели освободили замурованную в собственной квартире жительницу Новосибирска

Москва4 мая Вести.Новосибирские спасатели освободили из собственной квартиры горожанку. Как сообщает канал РЕН ТВ в MAX, женщина обратилась за помощью, так как соседи заварили дверь в ее квартире.

Инцидент произошел на улице Гоголя.

К нам за помощью обратилась женщина – соседи намеренно заблокировали дверь ее квартиры, прихватив ее сваркой приводятся слова муниципальной аварийно-спасательной службы региона

Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи болгарки срезали сварной шов и освободили входную дверь. Жительница не пострадала.

Правоохранительные органы начали выяснение обстоятельств инцидента.