Москва4 маяВести.Новосибирские спасатели освободили из собственной квартиры горожанку. Как сообщает канал РЕН ТВ в MAX, женщина обратилась за помощью, так как соседи заварили дверь в ее квартире.
Инцидент произошел на улице Гоголя.
К нам за помощью обратилась женщина – соседи намеренно заблокировали дверь ее квартиры, прихватив ее сваркойприводятся слова муниципальной аварийно-спасательной службы региона
Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи болгарки срезали сварной шов и освободили входную дверь. Жительница не пострадала.
Правоохранительные органы начали выяснение обстоятельств инцидента.