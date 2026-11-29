NYP сообщил о погибшем при стрельбе в квартале "красных фонарей" в Нью-Йорке

В Нью-Йорке при стрельбе в квартале "красных фонарей" погиб человек NYP сообщил о погибшем при стрельбе в квартале "красных фонарей" в Нью-Йорке

Москва29 ноя Вести.В городе Нью-Йорк в районе, известном как квартал "красных фонарей", произошел инцидент со стрельбой, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом со ссылкой на местную полицию пишет таблоид New York Post (NYP).

Издание уточнило, что правоохранители получили сигнал о происшествии 28 ноября после 16.00 по местному времени (после полуночи 29 ноября по московскому времени) на пересечении бульвара Джанкшен и Рузвельт-авеню в районе Корона (административный район Квинс), который скандально известен как место уличной проституции и нелегальных борделей.

Двадцатиоднолетний мужчина получил смертельное огнестрельное ранение в грудь. Его доставили в больницу Элмхерст, где врачи констатировали смерть говорится в статье NYP

Утоняется, что туда же доставили двух других пострадавших — мужчин 24 и 38 лет, получивших огнестрельные ранения. Полиция задержала 18-летнего подозреваемого на месте преступления.

28 ноября стало известно, что в американском Луисвилле (штат Кентукки) после стрельбы на вечеринке по случаю дня рождения были госпитализированы семь человек, включая двух подростков.