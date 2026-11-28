Москва28 нояВести.Семь человек, включая двух подростков, были доставлены в больницу после стрельбы во время вечеринки по случаю дня рождения в американском Луисвилле (Кентукки). Об этом сообщает локальный телеканал KCTV5 со ссылкой на власти штата.
По данным полицейского управления города, в художественном центре Меллвуд, предположительно, проходила вечеринка в честь дня рождения одного из подростков, в ходе которой началась стрельба.
Информация о личности подозреваемого неизвестна. Правоохранители проводят расследование.
Ранее пять человек пострадали при стрельбе в районе Белого дома в США.