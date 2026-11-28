В Кентукки 7 человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Семь человек попали в больницу в результате стрельбы в штате Кентукки В Кентукки 7 человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Москва28 ноя Вести.Семь человек, включая двух подростков, были доставлены в больницу после стрельбы во время вечеринки по случаю дня рождения в американском Луисвилле (Кентукки). Об этом сообщает локальный телеканал KCTV5 со ссылкой на власти штата.

По данным полицейского управления города, в художественном центре Меллвуд, предположительно, проходила вечеринка в честь дня рождения одного из подростков, в ходе которой началась стрельба.

Информация о личности подозреваемого неизвестна. Правоохранители проводят расследование.

Ранее пять человек пострадали при стрельбе в районе Белого дома в США.