NYP: дом, где Трамп провел первые четыре года жизни, продали за $2 миллиона

В Нью-Йорке продали дом детства Трампа NYP: дом, где Трамп провел первые четыре года жизни, продали за $2 миллиона

Москва13 сен Вести.Особняк в районе Нью-Йорка Квинс, где первые четыре года жизни провел президент США Дональд Трамп, продан за 1,93 миллиона долларов. Об этом сообщает газета The New York Post.

Изначально недвижимость выставили на торги с ценником в 2,3 миллиона долларов, однако найти покупателя сразу не удалось. Предложение оставалось открытым с ноября 2025 года, и продавцам пришлось неоднократно снижать запрашиваемую сумму.

Сделка была закрыта в июле. Личность нового обладателя исторического здания не раскрывается.

Ранее работа американского художника, представителя направления поп-арт, дизайнера и кинорежиссера Энди Уорхола "Небоскребы Нью-Йорка", написанная в 1980-х по заказу Дональда Трампа, попала на аукцион дома Phillips в рамках Недели искусства в Нью-Йорке.