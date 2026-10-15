Москва15 октВести.В одной из школ Обнинска почти весь класс получил двойки за контрольную работу по русскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление образования города. Ранее в СМИ появилась информация о том, что обнинские 11-классники якобы провалили пробный ЕГЭ.
Девятого сентября одиннадцатиклассники школы №9 Обнинска писали контрольную работу по русскому языку. Педагог подготовил задания, чтобы показать всю важность серьезной подготовки к ЕГЭ. Многие заработали двойкиобъяснили в ведомстве
Уточняется, что самую низкую оценку получили 29 из 32 учащихся.
В сети появилась информация о том, что пробный ЕГЭ ребята сдали на одни двойки. Ребята действительно сдали неудачно. Только не ЕГЭ, а контрольную работупрокомментировал ситуацию глава Обнинска Стефан Перевалов в MAX
Сейчас школьники уже исправили оценки и продолжили активно готовиться к экзаменам.