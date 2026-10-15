Это был не ЕГЭ: в Обнинске 11-классники получили двойки за контрольную работу

В Обнинске почти весь 11 класс написал на двойки контрольную по русскому Это был не ЕГЭ: в Обнинске 11-классники получили двойки за контрольную работу

Москва15 окт Вести.В одной из школ Обнинска почти весь класс получил двойки за контрольную работу по русскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление образования города. Ранее в СМИ появилась информация о том, что обнинские 11-классники якобы провалили пробный ЕГЭ.

Девятого сентября одиннадцатиклассники школы №9 Обнинска писали контрольную работу по русскому языку. Педагог подготовил задания, чтобы показать всю важность серьезной подготовки к ЕГЭ. Многие заработали двойки объяснили в ведомстве

Уточняется, что самую низкую оценку получили 29 из 32 учащихся.

В сети появилась информация о том, что пробный ЕГЭ ребята сдали на одни двойки. Ребята действительно сдали неудачно. Только не ЕГЭ, а контрольную работу прокомментировал ситуацию глава Обнинска Стефан Перевалов в MAX

Сейчас школьники уже исправили оценки и продолжили активно готовиться к экзаменам.