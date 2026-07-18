Москва18 июлВести.Триста тринадцать выпускников пересдали на сто баллов один из предметов Единого госэкзамена, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
В "Президентские дни" ЕГЭ-2026 8 и 9 июля было зарегистрировано 313 стобалльных результатовотметили в пресс-службе
При этом из 313 стобалльников 311 пересдавали экзамен. Среди этих 311 250 человек получили максимальное количество баллов впервые, а 61 - уже имели сто баллов по другим экзаменам. Благодаря пересдаче 54 человека стали 200-балльниками, а семь - 300-балльниками.