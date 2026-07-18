В Рособрнадзоре рассказали, сколько человек пересдали ЕГЭ на 100 баллов Рособрнадзор: 313 выпускников пересдали ЕГЭ на высший балл

Москва18 июл Вести.Триста тринадцать выпускников пересдали на сто баллов один из предметов Единого госэкзамена, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В "Президентские дни" ЕГЭ-2026 8 и 9 июля было зарегистрировано 313 стобалльных результатов отметили в пресс-службе

При этом из 313 стобалльников 311 пересдавали экзамен. Среди этих 311 250 человек получили максимальное количество баллов впервые, а 61 - уже имели сто баллов по другим экзаменам. Благодаря пересдаче 54 человека стали 200-балльниками, а семь - 300-балльниками.