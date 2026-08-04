"Парк аттракционов для кур" в Омане закрыли после проверки

В Омане закрыли "Парк аттракционов для кур" "Парк аттракционов для кур" в Омане закрыли после проверки

Москва4 авг Вести.В Омане закрыли популярную гастрономическую достопримечательность, получившую название "Парк аттракционов для кур".

Необычный "куриный парк", созданный оманским блогером Ахмедом Аль-Саади, стал вирусным летом 2026 года. Вместо обычного гриля куриные тушки закрепляли на маленьких сиденьях действующих аттракционов – каруселей, американских горок и колесе обозрения. Мясо одновременно крутилось на карусели и поджаривалось на горящем внизу огне.

Как сообщили власти провинции Дофар, где расположен аттракцион, "куриный парк" закрыли после проверки на безопасность продуктов. В ходе инспекции выяснилось, что некоторые образцы мяса были недожаренными и содержали следы крови.

"Парк аттракционов для кур" будет закрыт до тех пор, пока владелец не приведет его в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами, отмечается в сообщении.