Москва4 авгВести.В Омане закрыли популярную гастрономическую достопримечательность, получившую название "Парк аттракционов для кур".
Необычный "куриный парк", созданный оманским блогером Ахмедом Аль-Саади, стал вирусным летом 2026 года. Вместо обычного гриля куриные тушки закрепляли на маленьких сиденьях действующих аттракционов – каруселей, американских горок и колесе обозрения. Мясо одновременно крутилось на карусели и поджаривалось на горящем внизу огне.
Как сообщили власти провинции Дофар, где расположен аттракцион, "куриный парк" закрыли после проверки на безопасность продуктов. В ходе инспекции выяснилось, что некоторые образцы мяса были недожаренными и содержали следы крови.
"Парк аттракционов для кур" будет закрыт до тех пор, пока владелец не приведет его в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами, отмечается в сообщении.