После внеплановой проверки на Урале приостановили работу мясного цеха Работа мясного цеха на Урале приостановлена судом из-за санитарных нарушений

Москва4 авг Вести.На Урале суд приостановил на 30 дней деятельность мясного цеха в Березовском. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что во время внеплановой выездной проверки цеха при магазине "Мой мясной" был выявлен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.

По результатам проверки Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора наложил на работу цеха временный запрет деятельности говорится в публикации

В частности, находившаяся на хранении в холодильной камере пищевая продукция не сопровождалась информацией об условиях хранения и сроке годности. В результате выявленных нарушений материалы дела были переданы в суд.