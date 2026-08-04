Москва4 авгВести.На Урале суд приостановил на 30 дней деятельность мясного цеха в Березовском. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что во время внеплановой выездной проверки цеха при магазине "Мой мясной" был выявлен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере технического регулирования.
По результатам проверки Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора наложил на работу цеха временный запрет деятельностиговорится в публикации
В частности, находившаяся на хранении в холодильной камере пищевая продукция не сопровождалась информацией об условиях хранения и сроке годности. В результате выявленных нарушений материалы дела были переданы в суд.