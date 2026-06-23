Москва23 июнВести.Суд закрыл столовую в Тынде до устранения всех выявленных санитарных нарушений индивидуальным предпринимателем, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов Амурской области.
Суд запретил предпринимателю использовать столовую для предоставления услуг питания до полного устранения всех выявленных нарушенийотмечается в сообщении
Роспотребнадзор проверил столовую на улице Верхне-Набережной в Тынде и выявил множество нарушений санитарных норм – несоблюдение технологических процессов, отсутствие необходимого бактерицидного оборудования, умывальников, средств для мытья и сушки рук, у некоторых сотрудников не имелись медицинские книжки, в производственном цехе обнаружены насекомые.