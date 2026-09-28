Просидели в подвале 40 минут: в онкоцентре Донецка рассказали о ночной атаке ВСУ

В онкоцентре Донецка рассказали, как пациенты прятались в подвале при атаке ВСУ Просидели в подвале 40 минут: в онкоцентре Донецка рассказали о ночной атаке ВСУ

Москва28 сен Вести.Пациенты атакованного ВСУ Республиканского онкологического центра просидели в подвале около 40-60 минут. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель главного врача Александр Герасименко.

Люди ночью были отпущены в подвал, бомбоубежище, где просидели порядка минут сорока – часа. Конечно, это страшно заявил он

Украинские беспилотники атаковали онкоцентр в Буденновском районе донецка в ночь на понедельник, 28 сентября. В результате удара пострадали четыре человека – трое мужчин и женщина. Остекление, кровля и фасад здания оказались повреждены.