Москва28 сенВести.Пациенты атакованного ВСУ Республиканского онкологического центра просидели в подвале около 40-60 минут. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель главного врача Александр Герасименко.
Люди ночью были отпущены в подвал, бомбоубежище, где просидели порядка минут сорока – часа. Конечно, это страшнозаявил он
Украинские беспилотники атаковали онкоцентр в Буденновском районе донецка в ночь на понедельник, 28 сентября. В результате удара пострадали четыре человека – трое мужчин и женщина. Остекление, кровля и фасад здания оказались повреждены.