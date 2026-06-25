В ООН обратили внимание на усиление модернизации "ядерной триады" США Постпред РФ при ООН Гатилов: США усилили модернизацию "ядерной триады"

Москва25 июн Вести.Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости заявил, что США активизировали процесс модернизации своей "ядерной триады", используя в качестве предлога военно-ядерное развитие РФ и Китая.

Дипломат отметил, что администрация американского президента Дональда Трампа, якобы прикрываясь тем, что Москва и Пекин значительно продвинулись в военно-ядерной сфере за счет Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), с удвоенной энергией продолжила обновление собственных компонентов "ядерной триады": наземного, подводного и воздушного.

Гатилов также упомянул, что, по оценкам американских экспертов, на реализацию этой масштабной программы в ближайшие десять лет потребуется выделить не менее одного триллиона долларов.

Представитель РФ обратил внимание и на то, что запланированные Вашингтоном "мероприятия по обновлению" соответствующей инфраструктуры включают в себя работы на испытательном полигоне в Неваде. На эти цели, согласно заявлениям Национального агентства по ядерной безопасности США, предусмотрено 350 миллионов долларов.

В истинных целях модернизации невадского полигона волей-неволей приходится усомниться сказал Гатилов

Ранее вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД), руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский заявил, что США отстали от России и Китая в модернизации своей "ядерной триады" на 10-15 лет.