Гатилов: СНВ-3 не был продлен в феврале из-за позиции Вашингтона Постпред РФ обвинил США в срыве продления договора СНВ-3

Москва25 июл Вести.Действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не было продлено в феврале этого года из-за деструктивной позиции Вашингтона. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По словам дипломата, США проигнорировали конструктивные предложения Москвы по сохранению стратегической стабильности и заявили, что получили "свободу рук" для действий с позиции силы. Гатилов отметил, что хотя Вашингтон пока не говорит о прямом наращивании числа ядерных боезарядов, американская сторона уже подтвердила готовность оперативно задействовать так называемый возвратный потенциал и переоборудовать часть своих самолётов под доставку ядерного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что после истечения ДСНВ Москва готова в течение года добровольно придерживаться установленных ограничений, но только при условии взаимности со стороны США.