Москва22 октВести.Перечень работ, запрещенных лицам младше 18 лет, начнет действовать в России с 1 марта 2027 года, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Сейчас подростков запрещено брать на 2198 профессий.
Новый перечень заработает с 1 марта 2027 года и будет действовать 6 летсказал Машаров
Он уточнил, что документ содержит 69 категорий обобщенных работ, которые разбиты на пять разделов. В частности, несовершеннолетние не смогут работать при наличии вредных факторов, при угрозе нравственному развитию.