Член ОП Машаров: подросткам в РФ запретят работу во вредных и опасных отраслях

В ОП рассказали, в каких сферах запретят работать подросткам с 2027 года Член ОП Машаров: подросткам в РФ запретят работу во вредных и опасных отраслях

Москва22 окт Вести.Перечень работ, запрещенных лицам младше 18 лет, начнет действовать в России с 1 марта 2027 года, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Сейчас подростков запрещено брать на 2198 профессий.

Новый перечень заработает с 1 марта 2027 года и будет действовать 6 лет сказал Машаров

Он уточнил, что документ содержит 69 категорий обобщенных работ, которые разбиты на пять разделов. В частности, несовершеннолетние не смогут работать при наличии вредных факторов, при угрозе нравственному развитию.