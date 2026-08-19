Россиянам назвали профессии, которые станут дефицитными через пять лет Эксперт Смирнова перечислила профессии, которые станут дефицитными

Москва19 авг Вести.Гендиректор Центра поддержки карьерных решений Юлия Смирнова в беседе с ИС "Вести" перечислила профессии, которые станут дефицитными через пять лет.

По ее словам, можно "частично представить", какие профессии будут дефицитными.

Технические специальности точно будут. Специальности "человек — человек" — это образование, здравоохранение, социальное обеспечение... С IT у нас есть вопросики, как вы знаете, потому что в первом полугодии, как мы опять же наблюдаем за рынком труда, количество вакансий сократилось на 21% сообщила Смирнова

Она отметила, что Минпросвещения, Минобразования и Минтруда совместно занимаются прогнозированием кадровой потребности. Но если государство понимает горизонт планирования по категориям людей, которых нужно заместить на рынке труда, то горизонт планирования работодателей очень короткий.

Мы знаем, что [есть] очень большие проблемы с привлечением оборотных средств, с банковскими кредитами, и поэтому работодатель не всегда может сказать: "У меня через два года будет объект, на который мне нужно будет условно 50 сварщиков, столько-то каменщиков и штукатуров". А система образования имеет довольно длинный промежуток для подготовки кадров. И как это синхронизировать — это самая большая проблема, наверное, как мне кажется, [которая] сейчас стоит, потому что одно дело — подготовить кадры, а другое дело — привести их к работодателю и закрепить рассказала эксперт

Ранее в пресс-бюро ФСИН РФ назвали самые востребованные профессии у осужденных в России.