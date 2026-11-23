Москва23 ноя Вести.Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки предложил крупнейшим разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) установить единые стандарты безопасности и общие ограничения на создание более мощных моделей, сообщается на сайте OpenAI.

Я предлагаю установить общие ограничения, основанные на перплексии и других показателях. Разработчики должны будут обязаться не превышать эти пороговые значения до тех пор, пока наша способность понимать и отслеживать поведение ИИ не достигнет определенного конкретного уровня заявил ученый

Перплексия - показатель, который отражает, насколько точно модель способна предсказывать следующий элемент текста.

По мнению Пачоцки, для дальнейшего развития моделей необходимо улучшить мониторинг цепочек рассуждений. Он также предложил согласовать единые подходы к оценке моделей, проверке их безопасности и стандартам прозрачности.

По словам ученого, модели OpenAI получили новые возможности в области кибербезопасности и математики после того, как логарифмическая перплексия снизилась ниже 0,8. Следующий заметный скачок возможностей он ожидает при показателях в диапазоне 0,68-0,7.

При этом Пачоцки признает, что у такой метрики есть ограничения: компании используют разные наборы данных, а сама перплексия не показывает напрямую, насколько хорошо модель справляется с конкретными задачами.

Пачоцки допускает, что уже в 2027 году исследования в области алгоритмов предварительного обучения ИИ могут значительно ускориться за счет участия самих моделей в их разработке. По его оценке, методы контроля за поведением искусственного интеллекта могут развиваться медленнее, чем сами ИИ-системы.

Ранее OpenAI представила кошелек, с которым ИИ сможет покупать товары за людей.