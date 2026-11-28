Москва28 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Знаменском проезде в Оренбурге, сообщили в пресс-службе полиции Оренбургской области.
Как выяснили правоохранители, прибывшие на место ДТП, водитель автомобиля Chery не справился с управлением и врезался в припаркованную "Газель".
В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля Chery от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощиговорится в публикации ведомства в MAX
23-летний пассажир легковой машины выжил и был доставлен в больнице. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.