При столкновении с припаркованной машиной в Оренбурге погиб водитель

В Оренбурге водитель погиб, протаранив припаркованную "Газель" При столкновении с припаркованной машиной в Оренбурге погиб водитель

Москва28 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Знаменском проезде в Оренбурге, сообщили в пресс-службе полиции Оренбургской области.

Как выяснили правоохранители, прибывшие на место ДТП, водитель автомобиля Chery не справился с управлением и врезался в припаркованную "Газель".

В результате ДТП 28-летний водитель автомобиля Chery от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи говорится в публикации ведомства в MAX

23-летний пассажир легковой машины выжил и был доставлен в больнице. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.