Москва5 нояВести.В отеле неподалеку от главного вокзала Мюнхена обнаружена тяжелораненая женщина рядом с телом своего ребенка. Оба, предположительно, граждане Украины.
Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Уточняется, что полиция проводит расследование.
Погибший - мальчик 13 лет... Мать лежала рядом с ребенком с тяжелыми травмами. Женщина, по сообщениям, является гражданкой Украиныследует из сообщения газеты
Издание пишет, что данные расследования указывают на то, что мать отравила своего ребенка, после чего попыталась покончить с собой.