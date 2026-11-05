Bild: украинку подозревают в убийстве 13-летнего сына в отеле

В отеле Мюнхена нашли тело 13-летнего мальчика и его раненую мать Bild: украинку подозревают в убийстве 13-летнего сына в отеле

Москва5 ноя Вести.В отеле неподалеку от главного вокзала Мюнхена обнаружена тяжелораненая женщина рядом с телом своего ребенка. Оба, предположительно, граждане Украины.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Уточняется, что полиция проводит расследование.

Погибший - мальчик 13 лет... Мать лежала рядом с ребенком с тяжелыми травмами. Женщина, по сообщениям, является гражданкой Украины следует из сообщения газеты

Издание пишет, что данные расследования указывают на то, что мать отравила своего ребенка, после чего попыталась покончить с собой.