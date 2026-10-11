Bild: в Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины

В Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины Bild: в Германии сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины

Москва11 окт Вести.В немецком Франкфурте-на-Майне полностью сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины, сообщает газета Bild.

По данным издания, пожар произошел в ночь на субботу.

Инвалидные коляски, подгузники и другие гуманитарные грузы для Украины: все это было уничтожено в результате пожара на территории одной из франкфуртских школ говорится в публикации

Сообщается, что пожар вспыхнул в отдельно стоящем здании на территории школы в городском районе Дорнбуш, площади которого арендует волонтерская инициатива.

Немецкая полиция рассматривает версию умышленного поджога, в расследовании принимает участие отдел государственной безопасности.

Ранее после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Киеве глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Германия выделит Украине помощь в размере более 1,3 млрд евро.