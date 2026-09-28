Москва28 сенВести.Склад компании Karcher полностью уничтожен на Украине в результате взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что компания переходит к "плану Б", который подразумевает использование альтернативных цепочек поставок продукции в страну.
Был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Karcherсообщается на странице компании в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)
В результате чего случился взрыв не уточняется.
Ранее, 27 сентября, Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по складам в Киеве, после чего там начались пожары.