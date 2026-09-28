Склад компании Karcher полностью уничтожен на Украине На Украине полностью уничтожен склад компании Karcher

Москва28 сен Вести.Склад компании Karcher полностью уничтожен на Украине в результате взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что компания переходит к "плану Б", который подразумевает использование альтернативных цепочек поставок продукции в страну.

Был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Karcher сообщается на странице компании в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)

В результате чего случился взрыв не уточняется.

Ранее, 27 сентября, Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по складам в Киеве, после чего там начались пожары.