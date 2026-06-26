В Перми работников оштрафовали за сделанный летом отчет по уборке снега

В Перми оштрафовали работников, ответивших на обращение об уборке снега летом В Перми работников оштрафовали за сделанный летом отчет по уборке снега

Москва26 июн Вести.В Перми наказали сотрудников администрации, которые только летом ответили на обращение местной жительницы о плохой уборке снега. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилась информация, что женщина, которая пожаловалась на плохую уборку снега в феврале, получила ответ от администрации в конце июня. К ответу прилагались летние фотографии дороги.

Заявление жительница подала через портал "Управляем вместе", который требует для закрытия обращений приложить фотографию. В данном случае, как пояснили в мэрии, управляющая компания зимой проигнорировала письма об уборке дворовой территории, а уже в июне сотрудник администрации, чтобы закрыть неактуальное обращение, прикрепил к нему летнюю фотографию.

Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале "Управляем вместе", привлечены к дисциплинарной ответственности. Также внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал приводит комментарий администрации агентство

В ведомстве заверили, что сектор по работе с порталом принял меры, чтобы усилить контроль за своевременностью и актуальностью предоставления информации людям.