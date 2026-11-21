В Петербурге мужчина перепутал костюм с повешенным человеком и вызвал полицию Петербуржец перепутал спортивный костюм с повешенным человеком и вызвал полицию

Москва21 ноя Вести.В Санкт-Петербурге мужчина обратился в полицию, перепутав постиранный спортивный костюм с повешенным человеком, пишет Telegram-канал 112.

По информации канала, житель Невского района заметил в окне соседнего дома человеческий силуэт.

Мужчине показалось, что кто-то покончил с собой, и он сообщил об этом в полицию говорится в сообщении

Приехавшим правоохранителям дверь никто не открыл. Позже заявитель внимательнее присмотрелся к силуэту и понял, что принял за повешенного человека сушившийся после стирки спортивный костюм.