Москва21 нояВести.В Санкт-Петербурге мужчина обратился в полицию, перепутав постиранный спортивный костюм с повешенным человеком, пишет Telegram-канал 112.
По информации канала, житель Невского района заметил в окне соседнего дома человеческий силуэт.
Мужчине показалось, что кто-то покончил с собой, и он сообщил об этом в полициюговорится в сообщении
Приехавшим правоохранителям дверь никто не открыл. Позже заявитель внимательнее присмотрелся к силуэту и понял, что принял за повешенного человека сушившийся после стирки спортивный костюм.