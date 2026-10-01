Москва1 октВести.Житель Санкт-Петербурга стал отшельником и ушел жить в лес, чтобы скрыться от супруги и судебных приставов. Вернулся обратно мужчина после "вещего сна" о Далай-ламе, сообщает Mash на Мойке.
До бегства в лес мужчину судили за драку. Его обязали выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей. Однако вместо погашения долга мужчина выбрал скрыться в лесу и медитировать.
Приставы ограничили фигуранту дела выезд из страны.
И это вдруг стало для отшельника проблемой — на лесной опушке ему явился во сне Далай-лама и повелел срочно ехать в Китай. На этой мотивации путь затворника кончился — он вернулся домой, обнаружил запрет и отправил жену гасить долгиотмечается в сообщении
Сон заставил мужчину вернуться в город.