В Петербурге мужчина ушел жить в лес из-за долга и вернулся после "вещего сна" Петербуржец вернулся из леса, решив погасить долг после сна о Далай-ламе

Москва1 окт Вести.Житель Санкт-Петербурга стал отшельником и ушел жить в лес, чтобы скрыться от супруги и судебных приставов. Вернулся обратно мужчина после "вещего сна" о Далай-ламе, сообщает Mash на Мойке.

До бегства в лес мужчину судили за драку. Его обязали выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей. Однако вместо погашения долга мужчина выбрал скрыться в лесу и медитировать.

Приставы ограничили фигуранту дела выезд из страны.

И это вдруг стало для отшельника проблемой — на лесной опушке ему явился во сне Далай-лама и повелел срочно ехать в Китай. На этой мотивации путь затворника кончился — он вернулся домой, обнаружил запрет и отправил жену гасить долги отмечается в сообщении

Сон заставил мужчину вернуться в город.