В Петербурге СК возбудил дело по факту исчезновения адвоката в поселке Репино

В Петербурге по факту исчезновения адвоката в Репино возбуждено дело В Петербурге СК возбудил дело по факту исчезновения адвоката в поселке Репино

Москва14 авг Вести.В Санкт-Петербурге Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины в поселке Репино. Информацию ведомство разместило в MAX.

По материалам следствия, 10 августа при неустановленных обстоятельствах пропал Шамиль Ахаев 1981 г.р., имеющий действующий статус адвоката.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего, а также лиц, причастных к совершению преступления говорится в сообщении

Граждан, обладающих информацией о местонахождении мужчины или иными важными для следствия данными, просят обратиться по телефонам: 570-66-71 или 616-23-72.