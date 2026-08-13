В Петербурге ищут пропавшего три дня назад в Репино адвоката

В Петербурге ведут поиски пропавшего три дня назад в Репино адвоката В Петербурге ищут пропавшего три дня назад в Репино адвоката

Москва13 авг Вести.Поиски пропавшего три дня назад в районе поселка Репино в Курортном районе адвоката Шамиля Ахаева ведут в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на "ЛизуАлерт" передает РИА Новости.

Одиннадцатого августа к нам на горячую линию поступил звонок с сообщением о пропаже 44-летнего мужчины. Он не выходил на связь с вечера 10 августа, после того, как уехал на встречу в Репино приводятся слова источника

По имеющейся информации, речь идет о действующем адвокате Невской коллегии адвокатов города Шамиле Ахаеве. С кем он планировал встретиться, неизвестно.

Мобильные телефоны Ахаева отключены с 10 августа. С 12 августа волонтеры ведут поиски совместно с правоохранительными органами, уточнили в отряде "ЛизаАлерт". Волонтерский штаб планируется устроить в районе Репино и приступить к активной части поисков пропавшего.