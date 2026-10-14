В Подмосковье осужден мошенник, обещавший доставить Mercedes из за границы Мошеннику, обещавшему доставить Mercedes из за границы, вынесли приговор

Москва14 окт Вести.Видновский суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима мошенника, обманувшего клиента под предлогом доставки Mercedes из за границы. Об этом сообщают в канале Судов общей юрисдикции Московской области.

Фигурант похитил более 1,4 миллиона рублей. Он обвиняется по статьям о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина пообещал потерпевшему приобрести и транспортировать Mercedes-Benz V-Класс из за границы, после чего получил от него деньги в размере 1,3 миллиона рублей. При этом фигурант заведомо не намеривался исполнять обязательства.

Также под предлогом оплаты утилизационного сбора за якобы привезенный автомобиль, получил от потерпевшего Е. денежные средства в размере 120 тысяч рублей, которые не намеревался использовать по назначению. Кроме того, подсудимый похитил 18 тыс. рублей у потерпевшего Ш. путем обмана, не отправив оплаченный компрессор отмечается в сообщении в MAX

В результате суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы.