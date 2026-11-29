Москва29 нояВести.В Москве мужчина решил выгодно купить автомобиль Mitsubishi Delica D:5 и в итоге отдал мошенникам 2,5 млн рублей. Об этом Baza сообщает в MAX.
По данным канала, москвич в октябре зашел на сайт Delivery Cars, чтобы присмотреть машину. С ним связалась девушка, которая представилась менеджером компании, и предложила несколько вариантов. Мужчину заинтересовал Mitsubishi Delica D:5 за 1,2 млн рублей – стандартная цена этой иномарки на рынке составляет до 3,6 млн рублей.
Чтобы купить автомобиль, он отдал накопления и взял кредит, но менеджер постоянно просила доплаты – то на уплату налога, то на таможенное оформление. Только на НДС ушло 372 тысячи рублей.
В итоге общая сумма дошла до 2,5 млн, но машина так и не пришла, а сайт перестал работать. Менеджер больше не выходила на связь.
Возбуждено уголовное дело.