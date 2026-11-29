Москвича обманули на 2,5 млн при попытке купить автомобиль через интернет Москвич отдал мошенникам 2,5 млн рублей при попытке купить Mitsubishi

Москва29 ноя Вести.В Москве мужчина решил выгодно купить автомобиль Mitsubishi Delica D:5 и в итоге отдал мошенникам 2,5 млн рублей. Об этом Baza сообщает в MAX.

По данным канала, москвич в октябре зашел на сайт Delivery Cars, чтобы присмотреть машину. С ним связалась девушка, которая представилась менеджером компании, и предложила несколько вариантов. Мужчину заинтересовал Mitsubishi Delica D:5 за 1,2 млн рублей – стандартная цена этой иномарки на рынке составляет до 3,6 млн рублей.

Чтобы купить автомобиль, он отдал накопления и взял кредит, но менеджер постоянно просила доплаты – то на уплату налога, то на таможенное оформление. Только на НДС ушло 372 тысячи рублей.

В итоге общая сумма дошла до 2,5 млн, но машина так и не пришла, а сайт перестал работать. Менеджер больше не выходила на связь.

Возбуждено уголовное дело.