Жительница Подмосковья дважды за день выиграла по 1 млн рублей

В Подмосковье женщина дважды за день выиграла по 1 млн рублей Жительница Подмосковья дважды за день выиграла по 1 млн рублей

Москва4 ноя Вести.Два лотерейных билета принесли жительнице Московской области по 1 миллиону рублей, причем женщина стала лотерейным миллионером в один и тот же день. Об этом РИА Новости рассказали пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея".

Отмечается, что оба выигрыша она получила в онлайн-лотерее.

Жительница Московской области Александра выиграла 2 миллиона рублей в онлайн-лотерее. Удачу в тираже ей принесли сразу два билета – каждый выиграл по миллиону рублей говорится в сообщении

По словам победительницы, она ехала к брату и решила скоротать время игрой в лотерею. Билеты она выбирала интуитивно без стратегии. Увидев результаты розыгрыша, женщина несколько раз перепроверила числа. На следующее утро она вновь открыла приложение, сомневаясь, что оба билета действительно выигрышные.

Деньги она потратит на частичное погашение ипотеки и оплату обучения племянницы.