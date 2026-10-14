Воронежская пенсионерка выиграла в лотерею и выплатила ипотеку Пенсионерка из Воронежа выиграла миллион в лотерею

Москва14 окт Вести.Воронежская пенсионерка Ираида Богачева выиграла в лотерею миллион рублей и выплатила ипотеку за однокомнатную квартиру с отделкой, сообщает ГТРК "Воронеж".

Неделю не проверяла билет. Когда пошла в точку продаж "Столото", тогда и узнала от продавца новость. Радости не было предела рассказывает Ираида Григорьевна

Женщина покупает билеты государственных лотерей с советских времен. Сейчас она делает это раз в неделю.

Пенсионерка призналась, что после погашения долга перед банком жить стало проще – в магазинах она выбирает все, что нравится.

У Ираиды Богачевой есть сын, дочь, три внука и внучка. Близкие часто бывают у нее в гостях.

Моя жизнь после выигрыша изменилась к лучшему. На выигрыш я смогла купить все необходимое не только себе, но и детям с внуками сообщила победительница

Она выразила надежду на то, что ей повезет еще раз.